Гражданина Армении задержали за убийство жительницы Полоцка

Іван Дзедушкін • 02/6/21 17:03 • Крымінал

В Лиозненском районе при силовой поддержке ОМОН милицией был задержан 50-летний гражданин Армении, которого подозревают в жестоком убийстве 53-летней полочанки.



Женщины хватились на работе — коллеги обратились в милицию после того, как не смогли с ней связаться. В результате тело жительницы Полоцка с множественными ранами нашли в ее собственной квартире.

Под подозрение попал 50-летний гражданин Армении, с которым убитая женщина встречалась в день смерти. После этого мужчина уехал из Полоцка.

По предварительной версии, полочанка познакомилась с подозреваемым в Интернете. Во время встречи и застолья в ее квартире вспыхнула ссора, в результате которой мужчина убил хозяйку.

Он оставил тело в квартире, а ключи от жилья и телефон убитой выбросил в городе. Затем мужчина уехал в Минск и хотел скрыться в России. Но его задержали в Лиозненском районе.

Также силовики проверяют причастность гражданина Армении к совершению других преступлений, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.