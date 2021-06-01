Семилетний мальчик потерялся в лесу в Глубокском районе, но смог самостоятельно выбраться из чащи и выйти к деревне
31 мая спасателям пришлось организовывать поиски семилетнего ребенка, заблудившегося в лесу у деревни Бобруйщина Глубокского района.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:25. Незамедлительно были организованы поисковые работы. Во время поиска малыша в лесном массиве, примерно через два часа, он самостоятельно вышел из леса к другой деревне.
Там мальчика заметили местные жители и сообщили о нем поисковой команде. Ребенка осмотрели, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.
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