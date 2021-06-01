Подъемники для колясочников на пешеходном мосту витебского вокзала опять не работают — прокуратура
Прокуратура обнаружила недостатки в обеспечении безбарьерной среды на объектах Витебского отделения Белорусской железной дороги: неработающие подъемники и узкие пандусы.
Так, на момент проверки оказалось, что подъемники на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции «Витебск», работающие от аккумуляторов, на момент проверки просто не функционировали.
Напомним, что в 2019 году прокуратуре тоже пришлось добиваться, чтобы эти подъемники отремонтировали. Впрочем, это не мешало загораживать их мусорными урнами.
На остановочном пункте «Летцы» прокуроры увидели, что лестницы, ведущие к зданиям билетных касс и платформе, не оборудованы пандусами и поручнями. А пешеходная дорожка вдоль железнодорожных путей и вовсе непосредственно примыкает железнодорожному полотну – это может повлечь травмирование подвижным составом.
Также перила пандуса, расположенного при входе в здание станции «Лужесно», оборудованы только с одной стороны, что затрудняет передвижение и может повлечь причинение травм.
А пандусы, оборудованные на остановочном пункте «Батали», не могли использоваться по назначению ввиду их малой ширины.
По результатам проверки Витебский транспортный прокурор внес представление начальнику УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», в котором потребовал:
- организовать безбарьерную среду жизнедеятельности на остановочных пунктах и станциях отделения, включая пункт «Летцы»;
- обеспечить оборудование санитарных комнат и помещений на железнодорожных станциях с учетом требований по их адаптации для физически ослабленных лиц;
- содержать в исправности подъемные платформы вокзала станции «Витебск» и оборудование пандусов при входах в здания станций.
Рассмотрение этого акта надзора взято на контроль, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
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