Подъемники для колясочников на пешеходном мосту витебского вокзала опять не работают — прокуратура

Сяржук Серабро • 01/6/21 15:13 • Здароўе

Прокуратура обнаружила недостатки в обеспечении безбарьерной среды на объектах Витебского отделения Белорусской железной дороги: неработающие подъемники и узкие пандусы.



Так, на момент проверки оказалось, что подъемники на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции «Витебск», работающие от аккумуляторов, на момент проверки просто не функционировали.

Напомним, что в 2019 году прокуратуре тоже пришлось добиваться, чтобы эти подъемники отремонтировали. Впрочем, это не мешало загораживать их мусорными урнами.

На остановочном пункте «Летцы» прокуроры увидели, что лестницы, ведущие к зданиям билетных касс и платформе, не оборудованы пандусами и поручнями. А пешеходная дорожка вдоль железнодорожных путей и вовсе непосредственно примыкает железнодорожному полотну – это может повлечь травмирование подвижным составом.

Также перила пандуса, расположенного при входе в здание станции «Лужесно», оборудованы только с одной стороны, что затрудняет передвижение и может повлечь причинение травм.

А пандусы, оборудованные на остановочном пункте «Батали», не могли использоваться по назначению ввиду их малой ширины.

По результатам проверки Витебский транспортный прокурор внес представление начальнику УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», в котором потребовал:

организовать безбарьерную среду жизнедеятельности на остановочных пунктах и станциях отделения, включая пункт «Летцы»;

обеспечить оборудование санитарных комнат и помещений на железнодорожных станциях с учетом требований по их адаптации для физически ослабленных лиц;

содержать в исправности подъемные платформы вокзала станции «Витебск» и оборудование пандусов при входах в здания станций.

Рассмотрение этого акта надзора взято на контроль, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.