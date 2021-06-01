Подъемники для колясочников на пешеходном мосту витебского вокзала опять не работают — прокуратура

• 01/6/21 15:13 • Здароўе

Прокуратура обнаружила недостатки в обеспечении безбарьерной среды на объектах Витебского отделения Белорусской железной дороги: неработающие подъемники и узкие пандусы.
Инвалидная коляска, инвалидное кресло. Фото pixabay.com

Так, на момент проверки оказалось, что подъемники на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции «Витебск», работающие от аккумуляторов, на момент проверки просто не функционировали.

Напомним, что в 2019 году прокуратуре тоже пришлось добиваться, чтобы эти подъемники отремонтировали. Впрочем, это не мешало загораживать их мусорными урнами.

Обратите внимание, как стоит мусорница у платформы подъемника на фото, март 2019 года. Фото Юрия Шепелева

На остановочном пункте «Летцы» прокуроры увидели, что лестницы, ведущие к зданиям билетных касс и платформе, не оборудованы пандусами и поручнями. А пешеходная дорожка вдоль железнодорожных путей и вовсе непосредственно примыкает железнодорожному полотну – это может повлечь травмирование подвижным составом.

Также перила пандуса, расположенного при входе в здание станции «Лужесно», оборудованы только с одной стороны, что затрудняет передвижение и может повлечь причинение травм.

А пандусы, оборудованные на остановочном пункте «Батали», не могли использоваться по назначению ввиду их малой ширины.

По результатам проверки Витебский транспортный прокурор внес представление начальнику УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», в котором потребовал:

  • организовать безбарьерную среду жизнедеятельности на остановочных пунктах и станциях отделения, включая пункт «Летцы»;
  • обеспечить оборудование санитарных комнат и помещений на железнодорожных станциях с учетом требований по их адаптации для физически ослабленных лиц;
  • содержать в исправности подъемные платформы вокзала станции «Витебск» и оборудование пандусов при входах в здания станций.

Рассмотрение этого акта надзора взято на контроль, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 