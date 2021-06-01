Логотип телезавода «Витязь» убрали со сталинки в центре Витебска. Фотофакт

• 01/6/21 14:00 • Падзеі

С дома №18 на улице Кирова, где размещаются гостиница и ресторан «Двина», исчез логотип витебского телезавода.
Пустая крыша угловой башни дома №18 на улице Кирова. Фото Юрия Шепелева

Объёмная светящаяся надпись «VITYAS» появилась на сталинке с северной стороны улицы шесть лет назад. Симметрично ей, на южной башне, располагается логотип холдинга «Марко», установленный несколько ранее.

В Витебске на крыше гостиницы «Двина» установили светящийся логотип телезавода «Витязь». Фото Юрия Шепелева

Пустая крыша угловой башни дома №18 на улице Кирова. Фото Юрия Шепелева

Теперь логотип телезавода убрали. С чем это связано, пока не ясно. Стоимость работ по его установке оценивалась в 170 000 000 неденоминированных рублей, что тогда составляло примерно 11 900 долларов.

Пустая крыша угловой башни дома №18 на улице Кирова. Фото Юрия Шепелева

Пустая крыша угловой башни дома №18 на улице Кирова. Фото Юрия Шепелева

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