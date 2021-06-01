Логотип телезавода «Витязь» убрали со сталинки в центре Витебска. Фотофакт

Юрый Шэпелеў • 01/6/21 14:00 • Падзеі

С дома №18 на улице Кирова, где размещаются гостиница и ресторан «Двина», исчез логотип витебского телезавода.



Объёмная светящаяся надпись «VITYAS» появилась на сталинке с северной стороны улицы шесть лет назад. Симметрично ей, на южной башне, располагается логотип холдинга «Марко», установленный несколько ранее.

Теперь логотип телезавода убрали. С чем это связано, пока не ясно. Стоимость работ по его установке оценивалась в 170 000 000 неденоминированных рублей, что тогда составляло примерно 11 900 долларов.