Белорусов с временным видом на жительство в иностранном государстве не выпустят за границу — официальный комментарий ГПК

• 01/6/21 14:37 • Турызм

Госпогранкомитет официально разъяснил, что временный вид на жительство не дает права выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска во время запрета, введенного в прошлом году.
Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

Напомним, что правительство приняло решение о запрете выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска на границах, обосновав это пандемией COVID-19. Это решение вступило в силу 21 декабря 2020 года.

В тексте этого документа говорится, что ограничение не касается граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Теперь погранкомитет разъяснил, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу гражданина Беларуси. Примечательно, что такое заявление было сделано вскоре после запрета на полеты «Белавиа» в страны Европейского Союза.

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