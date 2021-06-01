Белорусов с временным видом на жительство в иностранном государстве не выпустят за границу — официальный комментарий ГПК

Сяржук Серабро • 01/6/21 14:37 • Турызм

Госпогранкомитет официально разъяснил, что временный вид на жительство не дает права выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска во время запрета, введенного в прошлом году.



Напомним, что правительство приняло решение о запрете выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска на границах, обосновав это пандемией COVID-19. Это решение вступило в силу 21 декабря 2020 года.

В тексте этого документа говорится, что ограничение не касается граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Теперь погранкомитет разъяснил, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу гражданина Беларуси. Примечательно, что такое заявление было сделано вскоре после запрета на полеты «Белавиа» в страны Европейского Союза.