Задержан вишер, похитивший у пенсионерки з Новополоцка 62 000 рублей. Ок оказался учеником лицея

Іван Дзедушкін • 31/5/21 11:52 • Крымінал

18-летний ученик одного из лицеев столицы был задержан по подозрению в вишинге — по версии милиции именно он похитил 62 000 рублей со счетов пенсионерки из Новополоцка.



Как писали «ННВ», тогда злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что карточек новополочанки пытаются снять деньги и предложили обезопасить их.

67-летнюю пенсионерку обрабатывали почти час, в итоге она сдалась и раскрыла пароли к личному кабинету интернет-банкинга и необходимые коды для подтверждения операций.

Под подозрение, как причастный к совершению этого преступления, попал 18-летний лицеист из Минска. Молодой человек по версии милиции занимался обналичкой выведенных со счетов новополочанки денег.

Себе он забрал часть похищенного, а остальное перевел зарубеж на счета подельников. В отношении юного жителя столицы возбудили уголовное дело. Сейчас проверяется, не причастен ли он к другим случаям вишинга в Беларуси, также силовики пытаются установить остальных участников похищения денег новополоцкой пенсионерки, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.