Такси сбило ребенка во дворах в Орше

Іван Дзедушкін • 31/5/21 21:20 • Здарэнні

31 мая, накануне Дня защиты детей, в Орше 9-летний мальчик попал под такси, он в больнице.



Около 18:00 38-летний водитель автомобиля такси «Skoda Octavia», двигаясь во дворе дома №52 по улице Тараса Шевченко, совершил наезд на 9-летнего ребенка.

По предварительной информации мальчик выбежал из-за стоящего автомобиля. В результате наезда ребенок получил травмы, и его пришлось госпитализировать в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко.

По факту ДТП начали проверку. Отдел ГАИ УВД Оршанского райисполкома обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 50-48-48, 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.