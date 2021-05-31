Продлить масочный режим до 1 июля решили на «Нафтане»

ННВ • 31/5/21 21:01 • Здароўе

Обязательный масочный режим, введенный из-за эпидемии COVID-19, на ОАО «Нафтан» решено продлить до начала июля.



О том, что крупнейшем белорусском нефтеперерабатывающем заводе обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания продляется до 1 июля сообщил официальный телеграм-канал предприятия.

Как писали «ННВ», «Нафтан» достаточно сильно пострадал во время первых двух волн пандемии: там к началу апреля 2021 года успели переболеть коронавирусной инфекцией уже 40% от десятитысячного коллектива, в отдельные периоды на предприятии одновременно болели COVID-19 до 800 человек.