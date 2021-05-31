На пожаре в Орше погибли пенсионеры — зять и теща
30 мая в Орше произошел пожар частного дома в 3-м Тракторном переулке, погибли два пенсионера.
Дом, принадлежащий 63-летней оршанке, загорелся в двенадцатом часу ночи. В момент пожара в здании находились ее 69-летний муж и 90-летняя мать.
Приехавшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление в доме. В горящей комнате они нашли мужчину, а в соседней — его тещу.
Обнаруженных пенсионеров передали медикам «скорой», но те констатировали смерть мужчины и женщины.
В результате пожара в одной из комнат огнем было повреждено имущество, стены и потолок. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожности при курении супруга хозяйки, сообщается пресс-службой МЧС.
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