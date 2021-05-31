Молодой маме из Витебска дали полтора года «домашней химии» за комментарий в Instagram

Ігар Арцюх • 31/5/21 15:03 • Палітыка

За комментарий в Instagram, якобы оскорбивший милиционера, 26-летнеюю декретницу из Витебска приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



Витеблянку обвиняли в том, что находясь в социальном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в октябре 2020 года на публичной странице в соцсети Instagram разместила оскорбительный комментарий к публикации о действиях сотрудника Первомайского РОВД Р. во время массовых протестов в сентябре 2020 года в Витебске.

На суде молодая мама признала вину и даже публично принесла извинения милиционеру. Не смотря на это ее признали виновной и на основании статьи 369 УК приговорили к «домашней химии» на 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает областная прокуратура.

Напомним, что в феврале также за комментарий в Instagram, якобы оскорбивший милиционера, к 2 годам «химии» был приговорен отец двух маленьких детей.