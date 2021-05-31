Девушка на красном «Passat» насмерть разбилась, врезавшись в дерево в Полоцком районе
Утром 29 мая один человек погиб, а второй получил ранения в результате ДТП в Полоцком районе.
Около 7 часов утра на 2 километре дороги «Ветрино-Дубровка» 32-летняя девушка, находившаяся за рулем «Volkswagen Passat», не справилась с управлением и вылетела на левую обочину.
В результате легковушка врезалась в придорожное дерево. Управлявшая автомобилем женщина погибла на месте аварии, а ее 33-летнего пассажира доставили в больницу с травмами, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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