Девушка на красном «Passat» насмерть разбилась, врезавшись в дерево в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 31/5/21 13:59 • Здарэнні

Утром 29 мая один человек погиб, а второй получил ранения в результате ДТП в Полоцком районе.



Около 7 часов утра на 2 километре дороги «Ветрино-Дубровка» 32-летняя девушка, находившаяся за рулем «Volkswagen Passat», не справилась с управлением и вылетела на левую обочину.

В результате легковушка врезалась в придорожное дерево. Управлявшая автомобилем женщина погибла на месте аварии, а ее 33-летнего пассажира доставили в больницу с травмами, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.