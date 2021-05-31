Администрация Октябрьского района Витебска обновляет компьютеры и покупает лицензионную Windows
Апгрейд четырех компьютеров задумали в администрации Октябрьского района Витебска, это обойдется бюджету в 5600 рублей.
Районная администрация приобретает четыре системных блока на базе процессора Intel Core i5 с 8 гигабайтами памяти, 256-гигабайтным SSD и винчестером на 1 терабайт. На эти компьютеры чиновники хотят установить лицензионную Microsoft Windows 10 Pro.
За системные блоки планируется заплатить 3200 рублей, а за операционную систему для них — 2400 рублей.
Закупка производится из одного источника, финансируется она из местного бюджета. Обновить компьютерный парк администрации Октябрьского района должны к 18 июня.
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