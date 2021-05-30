Заморозки ожидаются в понедельник в Витебской области
Заморозки на почве до 0..−2 °С возможны 31 мая в Витебской области.
По прогнозам синоптиков заморозки ожидаются ночь с воскресенья на понедельник и утром понедельника.
Понижение температуры может угрожать высаженной в открытый грунт рассаде. Рекомендуется укрыть растения спанбондом, пленкой или, например, соломой.
В последний день весны после утренних заморозков воздух в областном центре прогреется до +12..+14 °С.
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