Заморозки ожидаются в понедельник в Витебской области

ННВ • 30/5/21 12:41 • Экалогія

Заморозки на почве до 0..−2 °С возможны 31 мая в Витебской области.



По прогнозам синоптиков заморозки ожидаются ночь с воскресенья на понедельник и утром понедельника.

Понижение температуры может угрожать высаженной в открытый грунт рассаде. Рекомендуется укрыть растения спанбондом, пленкой или, например, соломой.

В последний день весны после утренних заморозков воздух в областном центре прогреется до +12..+14 °С.