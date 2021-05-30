С завтрашнего дня в Витебской области запрещено ловить сома

Сяржук Серабро • 30/5/21 13:44 • Экалогія

С 31 мая в Витебской области начинает действовать нерестовый запрет на вылов сома. Рыбалка на него запрещена, случайно пойманную рыбу следует выпустить.



Сом нереститься позже остальных рыб ихтиофауны Беларуси, дожидаясь, когда вода прогреется до +18 °C, с этим и связан отдельный период запрета на вылов этого вида. Последнюю декаду мая температура воды в Двине в черте Витебска держится в районе +15..+16 °C.

За каждую незаконно пойманную в период запрета особь сома придется заплатить 12 базовых величин (468 рублей) в качестве компенсации вреда, причиненного природе. Кроме того, браконьеру грозит штраф до 50 базовых величин (1950 рублей). Если сумма ущерба превысит 100 базовых величин, т.е. при поимке 9 сомов, будет возбуждено уголовное дело.