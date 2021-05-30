Безработица выросла в два раза всего за месяц в Браславском районе

Сяржук Серабро • 30/5/21 15:04 • Эканоміка

За апрель количество официальных безработных в Браславском районе выросло сразу на 211%.



Кроме того, резкий рост безработицы за минувший месяц отмечен в Глубокском и Городокском районах — в 1,77 и 1,5 раза соответственно.

Впрочем, если брать официальный уровень безработицы, то все выглядит не так драматично, несмотря на негативную динамику. Во всех этих районах уровень безработицы составляет всего 0,2%.

Кроме упомянутых трех регионов в Витебской области в апреле количество безработных увеличилось в Новополоцке, а также Бешенковичском, Лиозненском, Оршанском, Ушачском, Чашникском, Шарковщинском и Шумилинском районах.

В остальных безработица либо сохранилась на прежнем уровне, либо сократилась. В частности в Докшицком районе безработных стало меньше на 25%, а в Сенненском — даже на 32%.