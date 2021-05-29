В Орше скоро начнут строить новый музей Заслонова, из бюджета на это уйдет 1,3 миллиона рублей

Сяржук Серабро • 29/5/21 13:40 • Культура

Скоро в Орше начнется строительство нового здания музея Константина Заслонова, узнали, кто получил подряд и сколько это будет стоить.



Как писали «ННВ», в начале этого года Управление капитального строительства Оршанского района объявило тендер по выбору генерального подрядчика для строительства здания музея Героя Советского Союза Константина Заслонова. Ориентировочная стоимость работ составляла 1 545 332 рубля 72 копейки.

В итоге победителем торгов стало местное КУП «Строительное управление №724» (бывший Строительно-монтажный поезд №724), с которым заключен договор на 1 318 618 рублей 87 копеек. СУ-724 обязалось построить новый музей за четыре с половиной месяца.

В свою очередь «Аршанская газета» сообщает, что уже ведутся работы по подготовке площадки для строительства. Однако, по информации этого издания, ввести в эксплуатацию музей Заслонова собираются только в 2022 году. Финансироваться стройка будет из районного бюджета.

Новое здание музея, которое построят взамен разрушенного ветором и снесенного в 2016 году, будет двухэтажным с колоннадой на входе. Каждая четвертая колона задуманы усеченного вида, как символ того, что каждый четвертый житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны.