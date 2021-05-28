“Восхищаюсь вашим талантом почти 25 лет”. Витебский художник с ДЦП благодарит известную телеведущую

Таццяна Мацьвеева • 28/5/21 12:10 • Грамадства

Витебский художник с ДЦП Олег Маханьков попросил "Народные новости Витебска" опубликовать его письмо с благодарностью телеведущей Светлане Панкратовой - зрители знают ее по программе “Навіны надвор’я” на канале "Беларусь 1".



«Навіны надвор’я» - это оперативный прогноз погоды от Белгидромета на ближайшие сутки и неделю. Программа (раньше называлась «Телебарометр») на телеканале "Беларусь 1" выходит почти 25 лет. С 1997 года ее ведет любимый многими «синоптик» - Светлана Панкратова. Общается она со зрителями на белорусском языке.

У «Навін надвор’я» есть постоянный зритель в Витебске - это Олег Маханьков. Он родился с ДЦП. Но несмотря на болезнь, в пять лет научился рисовать - даже раньше, чем ходить. Рисует Олег пальцами левой ноги. Художник участвовал во многих выставках, его картины выставлялись даже в Германии.

Письмо Олега Маханькова Светлане Панкратовой

"Светлану Панкратову я впервые увидел на телевидении в 1997 году, когда она только пришла работать в "Телебарометр".

"Мама, посмотри, какая красивая телеведущая!" – увидев её на экране, сказал я матери. Она согласилась со мной.

"Хай надвор'е заўсёды будзе сонечным і цёплым!" - желала Светлана зрителям на родном языке. И я уверен, что она сразу же, с первых выпусков передачи, покорила своей улыбкой и обаянием не только меня, но и многих белорусов.

Я всегда с интересом читаю интервью, которые Светлана Панкратова дает журналистам. В одном из них она рассказала, что ей предлагали стать ведущей новостей, но она выбрала другое направление: "Я ходила на курсы, но живые эфиры – совершенно не моё. Я боюсь живых эфиров и очень уважаю людей, которые умеют работать «живьём». Я нашла себя в программе «Телебарометр» - и как ведущая; и как режиссер".

Я мечтал познакомиться со Светланой. Это удалось сделать в социальных сетях. На моё краткое сообщение она очень приветливо ответила. Мало того, сама пригласила меня в друзья. Я был очень счастлив!

«Навіны надвор’я» - по-прежнему моя любимая передача. "Памятайце, што надвор'е заўсёды залежыць толькі ад нашага з вамі настрою", - говорит Светлана. И от этих слов становится тепло на сердце, появляется вера, что все у нас будет хорошо.

Светлана, вот уже почти 25 лет я восхищаюсь вашим талантом. Вы - наша самая лучшая телеведущая, вы так красиво говорите по-белорусски. Каждый вечер вы несете в каждый дом своё обаяние, нежность, оптимизм.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успеха! И пусть погода всегда будет солнечной! Вот даже сейчас, когда я заканчиваю это письмо, за моим окном после дождя на небе появилась яркая радуга.

С уважением, Олег Маханьков, инвалид 1-й группы, Витебск".

Олег Маханьков создал более 150 работ. Но сейчас, признается, рисует редко:

"Если бы у меня была возможность подарить Светлане Панкратовой свою работу, я бы с удовольствием это сделал. Но, если честно, с рисованием пока туго. Планирую выпустить в свет каталог своих картин".