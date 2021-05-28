В Витебске сокращают рейсы на 10 автобусных маршрутах. Говорят — на каникулы

Сяржук Серабро • 28/5/21 13:11 • Падзеі

«Витебскоблавтотранс» заявил о временной приостановке выполнения части рейсов на ряде автобусных маршрутов в Витебске. Узнали, какие автобусы станут ходить реже.



Похоже самое масштабное сокращение на летний период ожидает маршрут №10 — там останется всего 5 рейсов из выполнявшихся ранее 23. На маршрутах №14 и №17 выкинут по три рейса. Автобус №24а, курсирующий между керамзитовым заводом и речным портом будет делать только 1 рейс вместо 5.

Маршрут №26 потеряет 2 рейса, №27 — 3 в одном направлении и 4 в обратном, №34 — 7, №34а — 6. Также большое количество рейсов снимают с маршрута №46 — сразу 16.

Как удалось установить «ННВ», всего сокращения коснутся 10 автобусных маршрутов. Правда, их номера явно не перечислены «Витебскоблавтотрансом», так что не помешает самостоятельно изучить изменившееся расписание — вдруг редакция что-то пропустила.

Администрация ОАО «Витебскоблавтотранс» обосновывает сокращение количества выполняемых рейсов значительным уменьшением пассажиропотока в летний период, связанным с окончанием школьных занятий, началом отпусков и т.п., а также приносит извинения за временные неудобства при замене информации с расписанием движения. Вернуть сокращенные рейсы должны с 1 сентября.