На поддержку сайта Витебского райисполкома потратят 7800 рублей за 7 месяцев

• 28/5/21 15:38 • Эканоміка

Более 1000 рублей ежемесячно обходится бюджету поддержка официального сайта Витебского райисполкома.
Девушка работает за компьютером Apple MacBook. Фото pixabay.com

Закупку услуги по технической поддержке и сопровождению сайта разместил Витебский райисполком. Эта услуга ориентировочной стоимостью 7800 рублей закупается из одного источника, оплачиваться будет из местного бюджета.

В перечень работ входит обновление информации на сайте и размещение новых материалов, причем поступившую от чиновников информацию должны выставить на сайт за 40 минут.

Также в обязанности исполнителя будет входить SEO-оптимизация, перевод материалов на белорусский и английский языки, подбор дайджеста с областными и национальными новостями, размещение оригинальных местных новостей и многое прочее.

Кроме контент-менеджмента в этот же пакет входит и техническая поддержка и администрирование сайта.

Согласно техническому заданию от потенциальных исполнителей требуется опыт работы с системой управления сайтом BCMS. Судя по информации в Интернет это система латвийской разработки.

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