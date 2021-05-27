Строительство многоквартирных домов в Витебской области затягивается из-за бесконтрольности — прокуратура

Ігар Арцюх • 27/5/21 14:27 • Эканоміка

Прокуратура выявила, что строительство 27 многоквартирных домов в Витебской области в прошлом году приостанавливалось 47 раз: не хватало денег, не было мощностей и болели рабочие.



При анализе проблем приостановления подобного строительства прокуроры установили затягивание его сроков. Основными причинами тому были названы недостаток финансирования, в том числе из-за неукомплектованности объектов дольщиками (по объектам долевого строительства), а также нехватка производственных мощностей.

При этом однако, были случаи приостановки строительства по основаниям, не предусмотренным законодательством: на ряде объектов тому мешала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

В Миорах и Витебске без реагирования местных властей остались ситуации, в которых застройщики фактически скрыли необходимость консервации объектов – неоднократно и непрерывно приостанавливали строительство.

Применяемые меры контроля в этой сфере, в том числе со стороны облисполкома, показали себя формальными и не дали результата: не предполагали должного анализа причин превышения сроков строительства и финансового положения застройщиков, не определяли конкретных шагов для исправления ситуации.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский облисполком, в котором потребовала:

устранить вскрытые нарушения законодательства;

обеспечить надлежащую реализацию контрольных функций;

исключить формализм в работе;

наладить эффективное взаимодействие местных исполкомов с инспекцией Госстройнадзора по Витебской области.

Этот акт надзора рассмотрели на заседании коллегии комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома с участием начальника отдела областной прокуратуры, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.