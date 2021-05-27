На 5300 человек сократилось экономически активное население Витебской области за год

Сяржук Серабро • 27/5/21 15:57 • Эканоміка

За год количество людей, занятых в экономике Витебской области, сократилось на 5300 человек.



В начале 2020 года статистика показывала определенный рост занятых в экономике, и в марте прошлого года этот показатель достиг 483 600 человек. Но уже в апреле они упал до 482 200 человек и затем продолжал снижаться до июля.

С июля по сентябрь 2020 года был небольшой подъем, но потом опять количество экономически активного населения стало снижаться, что продолжается до сих пор. В апреле 2021 года в экономике Витебской области было занято всего 476 900 человек, что на 5300 человек меньше, чем год назад.

Наибольше сокращение зафиксировано в мае 2020 года, когда количество занятых в экономике уменьшилось сразу на 1800 человек. В январе нынешнего года произошло уменьшение этого показателя на 1700 человек, за апрель — на 900.