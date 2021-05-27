«Burger King» приходит в райцентры Витебской области. Первый откроют в Полоцке завтра

ННВ • 27/5/21 16:20 • Падзеі

28 в Полоцке откроется ресторан известной сети фастфуда «Burger King», пока это будет единственный райцентр региона, где появится такое заведение. Узнали, какие акции будут в день открытия.



В Полоцке «Burger King» разместится в ТЦ «Манеж», там обещают готовить бургеры на открытом огне. ресторане будет работать система «Рефил»: при покупке одного газированного напитка его можно обновлять в течение 2-х часов бесплатно неограниченное количество раз.

На месте будут готовить бургеры из курицы и говядины, картошку, медальоны, крылышки, роллы, пирожки, мороженое, а также кофе. Из необычного – бургеры и роллы с креветками. Жители Полоцка смогут попробовать флагманские бургеры сети — так называемые вопперы. Именно их готовят без искусственных консервантов и красителей с бифштексом из натуральной говядины, прожаренным на открытом огне.

Владельцы обещают, что можно будет заказать доставку прямо из ресторана любых блюд, действовать она будет по Полоцку и Новополоцку.

В день открытия всем гостям собираются предложить две порции картофеля «Кинг Фри» по цене одной. Кроме того, будут действовать все самые популярные акции и купоны, познакомиться с которыми можно на сайте и в мобильном приложении.

Первый ресторан «Burger King» в нашей области появился в Витебске в 2018 году, теперь в областном центре их уже два, а всего в Беларуси — 36.

Открытие полоцкого «Burger King» запланировано на 12:00, торговый центр «Манеж» находится на Вильнюсском шоссе, 1.