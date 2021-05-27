БРСМ, ЛДПБ и «Белая Русь» пикетировали консульство Латвии в Витебске. Они назвали это митингом

Сяржук Серабро • 27/5/21 23:57 • Палітыка

В четверг у консульства Латвии в Витебске собралась, говоря словами не очень пристойного польского анекдота, компания невелька, але бардзо пожондна: БРСМ, ЛДПБ, «Белая Русь» и Союз женщин с примкнувшим к ним Союзом офицеров — всего человек полста.



Как оказалось, собравшиеся у консульства не жаждали получения виз в Европейский Союз, а желали научить дипломатов соседней страны, как выглядит официальный флаг государства. Поэтому они скандировали: «Знай наш флаг! Знай наш флаг!» Следует отметить, что при этом собравшиеся размахивали как минимум пятью образцами флагов, самый странный из которых составлен из треугольников белого, красного и зеленого цвета.

Причиной этого микромитинга послужили действия мэра Риги Мартиньша Стакиса, который на стенде чемпионата мира по хоккею заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. После этого мэр латвийской столицы, похоже, стал самым популярным зарубежным политиком у белорусских пользователей соцсетей.

— Мэр города Риги совершил провокационный поступок уровня низкой политической ответственности. Глумление над государственной символикой Беларуси не что иное, как проявление откровенной враждебной политики со стороны соседнего государства. И сегодня мы пришли к Латвийскому консульству, чтобы показать, что мы решительно осуждаем подобные деструктивные проявления, направленные против нашей страны, — написал в «Вконтакте» участник этого мероприятия председатель Витебской областной организации ЛДП и член Центрального комитета этой партии Игорь Тепляков.

Судя по фото, витебская организация ЛДПБ вывела на акцию весь свой руководящий состав, обеспечив примерно четверть от всех участников массового мероприятия. Почему рядовые члены этой партии, как, впрочем, и других общественных объединений, остались безучастны, остается загадкой.