БРСМ, ЛДПБ и «Белая Русь» пикетировали консульство Латвии в Витебске. Они назвали это митингом

• 27/5/21 23:57 • Палітыка

В четверг у консульства Латвии в Витебске собралась, говоря словами не очень пристойного польского анекдота, компания невелька, але бардзо пожондна: БРСМ, ЛДПБ, «Белая Русь» и Союз женщин с примкнувшим к ним Союзом офицеров — всего человек полста.
акция протеста у консульства Латвии в Витебске. Фото Игоря Теплякова / vk.com/ldp.vitebsk

Как оказалось, собравшиеся у консульства не жаждали получения виз в Европейский Союз, а желали научить дипломатов соседней страны, как выглядит официальный флаг государства. Поэтому они скандировали: «Знай наш флаг! Знай наш флаг!» Следует отметить, что при этом собравшиеся размахивали как минимум пятью образцами флагов, самый странный из которых составлен из треугольников белого, красного и зеленого цвета.

акция протеста у консульства Латвии в Витебске. Фото Игоря Теплякова / vk.com/ldp.vitebsk

Причиной этого микромитинга послужили действия мэра Риги Мартиньша Стакиса, который на стенде чемпионата мира по хоккею заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. После этого мэр латвийской столицы, похоже, стал самым популярным зарубежным политиком у белорусских пользователей соцсетей.

— Мэр города Риги совершил провокационный поступок уровня низкой политической ответственности. Глумление над государственной символикой Беларуси не что иное, как проявление откровенной враждебной политики со стороны соседнего государства. И сегодня мы пришли к Латвийскому консульству, чтобы показать, что мы решительно осуждаем подобные деструктивные проявления, направленные против нашей страны,написал в «Вконтакте» участник этого мероприятия председатель Витебской областной организации ЛДП и член Центрального комитета этой партии Игорь Тепляков.

акция протеста у консульства Латвии в Витебске. Фото Игоря Теплякова / vk.com/ldp.vitebsk

Судя по фото, витебская организация ЛДПБ вывела на акцию весь свой руководящий состав, обеспечив примерно четверть от всех участников массового мероприятия. Почему рядовые члены этой партии, как, впрочем, и других общественных объединений, остались безучастны, остается загадкой.

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