Витебская афиша с 24.5.2021 по 30.5.2021 года

Ульяна Церашкова • 26/5/21 13:17 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 24 по 30 мая 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

24.05–26.05

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (13:00 - 3D, 15:40, 18:20 - 3D, 21:00). Цена: 7,00–8,50.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (10:10, 17:35). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (11:15; 8:25 2D SUB детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (9:25, 12:20). Цена: 5,80–6,70.

"Иваново счастье". драма, мелодрама, Россия, 16+ (14:10). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". Боевик, триллер, драма, Канада, США, 16+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.

"Пила: Спираль". ужасы, детектив, триллер, США, Канада, 18+ (21:45). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (15:50). Цена: 4,80–5,60.

27.05–2.06

"Ассасин. Битва миров". Фэнтези, экшн, Китай, 18+ (21:20). Цена: 5,80–6,70.

"Рыбка Поньо на утёсе". Анимация, Япония, 0+ (11:30 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Никита Кожемяка". Анимация, Украина, 6+ (9:00 детский, 13:25 только 27.05–31.05). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

С 29 мая: "Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (20:45). Цена: 6,50–7,50.

С 1.06: "Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (13:25). Цена: 5,80–6,70.

С 1.06 "Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 6+ (8:25). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (12:30 3D, 15:15, 18:00 3D, 20:45 только 27.05–28.05). Цена: 6,50–7,80.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (15:05, 19:05). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (10:40 кроме 30.05; 17:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (9:40). Цена: 4,80–5,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

24.05–26.05

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (12:40, 15:20 3D, 18:00, 20:40 3D). Цена: 7,00–8,50.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (8:10, 15:40). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (12:10 2D SUB, 13:55; 9:05 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". Комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (10:20, 17:55). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Иваново счастье". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (19:45). Цена: 5,80–6,70.

"Те, кто желает мне смерти". боевик, триллер, драма, Канада, США, 18+ (21:35). Цена: 5,80–6,70.

"Прабабушка лёгкого поведения". Комедия, Россия, 16+ (10:50). Цена: 4,80–5,60.

27.05–2.06

"Рыбка Поньо на утёсе". Анимация, Япония, 0+ (12:10 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Никита Кожемяка". Анимация, Украина, 6+ (14:00, 17:45(только 27-28.05, 11:20 только 27.05–31.05 удл.). Цена: 5,80–6,70, удл. +0,10.

"Коп на драйве". Боевик, комедия, Франция, 12+ (14:50, 21:50). Цена: 5,80–6,70.

С 29.05: "Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (17:45, 19:10). Цена: 6,50–7,50.

С 1.06: "Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (11:20 удл). Цена: 5,80–6,70, удл. +0,10.

С 1.06 "Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 6+ (8:15). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (21:10 3D, 16:30, 19:10 3D – только 27-28.05). Цена: 6,50–7,80.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (8:20, 15:35). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (10:30, 19:30; 13:05). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Кролик Питер 2". комедия, семейный, Австралия, США, 6+ (9:30 детский). Цена: 4,80–5,60, детский 2,60.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Круэлла". Комедия, криминал, США, 12+.

"Четыре сапога и барсук". Анимация, Норвегия, 6+.

С 29 мая: "Тихое место 2". Триллер, США, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

25.05 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

27.05 (19:00) «Звярыныя апавяданні». Дзічына на 1-у дзею. Камерная сцэна.

29.05 (18:00) «Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.

30.05 (18:00) «Восем закаханыхжанчын». Дэтэктыў сямейныхадносін.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

29.05 (11:00) «Вясёлы Дарафей». Неверагодная гісторыя.

30.05 (11:00) «Воўк і раз, два, тры…». Казка.

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

26.05 (19:00) «Осенняя песня весной». Музыкально-поэтический вечер.

28.05 (18:00) Цикл лекций-концертов «ad libitum». «Академический вокал – визитная карточка Италии».

28.05 (19:00) «Santa Lucia». Концерт камерной музыки.

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

27.05 (19:00) Иван Абрамов. Программа «Большой ребенок».

Летний амфитеатр

тел. 35-80-08

29.05 (13:00) «Последний звонок». Концерт для старшеклассников.

31.05 (10:00, 12:30) «Классный час: паруса мечты». Театрализованно-концертная программа для школьников.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«…Больше, чем кукла». Авторские работы из коллекции Ольги Семенюго (до 30.06).

«Интеллектус». Выставка головоломок, до 27.06.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

"Мой родны кут". Выставка Феликса Гумена. К 80-летию художника (до 31.05).

"Happy-Art". Выставка работ студии рисования для взрослых (до 30.05).

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Красота родного мотива». Юбилейная выставка Анатолия Ковалева (до 30.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Abstract-2021» (до 19.06).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Проект «Иммунитет». Выставка скульптуры Сергея Сотникова (до 20.06).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Заазёрная сядміца». Выставачны праект.

«Лучосскія экзэрсізы». Мастацкі праект Валянціны Ляховіч.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Фотовыставка Екатерины Листовой (до 2.06).

Выставка детского рисунка «Я и моя семья».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.

26.05 (13:00) Встреча с заслуженным мастером спорта Игорем Каныгиным.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

Акварэль Нины Федарыставай (да 18.06).

Выстава майстроў сям’і Рымдзёнак (да 18.06).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

30.05 (10:00) «Здравствуй, летняя пора!». День детского отдыха, посвященный окончанию учебного года и Дню защиты детей.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.