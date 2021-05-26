Реальная зарплата упала в шести районах Витебской области — официальная статистика

Сяржук Серабро • 26/5/21 14:25 • Эканоміка

О падении в апреле реальной заработной платы в 6 из 21 района Витебской области сообщает официальная статистика, при этом номинальная зарплата выросла на 30 рублей.



До 1151 рубля 30 копеек выросла номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области в апреле.

Напомним, что в марте она выросла на 50 рублей и тогда составляла 1121 рубль 30 копеек. Таким образом, за месяц номинальная начисленная средняя увеличилась еще на 30 рублей или 26,75%.

Примечательно, что в некоторых видах деятельности номинальная зарплата снизилась по сравнению с апрелем 2020 года. Например в растениеводстве начислили только 98,8% от прошлогодних сумм, а в животноводстве и вовсе 97,9%.

При этом в 6 из 21 района Витебской области даже официальная статистика отметила падение реальной заработной платы по сравнению с апрелем 2020 года, это Бешенковичский, Витебский, Докшицкий, Дубровенский, Миорский и Сенненский районы. Причем в Миорском районе падение реальной зарплаты превысило 5%.

Реальной заработной платой статистика называет стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату.