Реальная зарплата упала в шести районах Витебской области — официальная статистика

• 26/5/21 14:25 • Эканоміка

О падении в апреле реальной заработной платы в 6 из 21 района Витебской области сообщает официальная статистика, при этом номинальная зарплата выросла на 30 рублей.
Копейки, руки, деньги, зарплата, цены, монеты. Фото pixabay.com

До 1151 рубля 30 копеек выросла номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области в апреле.

Напомним, что в марте она выросла на 50 рублей и тогда составляла 1121 рубль 30 копеек. Таким образом, за месяц номинальная начисленная средняя увеличилась еще на 30 рублей или 26,75%.

Примечательно, что в некоторых видах деятельности номинальная зарплата снизилась по сравнению с апрелем 2020 года. Например в растениеводстве начислили только 98,8% от прошлогодних сумм, а в животноводстве и вовсе 97,9%.

При этом в 6 из 21 района Витебской области даже официальная статистика отметила падение реальной заработной платы по сравнению с апрелем 2020 года, это Бешенковичский, Витебский, Докшицкий, Дубровенский, Миорский и Сенненский районы. Причем в Миорском районе падение реальной зарплаты превысило 5%.

Реальной заработной платой статистика называет стоимостное выражение того количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату.

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