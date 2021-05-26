Любимую не отдают: взорвать бросившую его из-за пьянки жену пытался житель Лепельского района

Іван Дзедушкін • 26/5/21 23:45 • Крымінал

Непутёвый муж заложил самодельную бомбу под автомобиль бросившей его супруги, трагедия едва не произошла в Лепельском районе.



Вечером 24 мая в милицию Лепеля обратилась 45-летняя женщина, которая заявила, на дно ее автомобиля кто-то предмет, похожий на взрывное устройство. Это обнаружил чинивший машину знакомый заявительницы.

Когда авто осмотрели саперы, они наши под днищем жестяную банку с порохом и поражающими элементами из шурупов. Инициировать взрыв самодельного взрывного устройства должен был электродетонатор, подключенный к бортовой сети легковушки.

Подозрение пало на 44-летнего супруга женщины, которого та недавно бросила из-за злоупотребления алкоголем. Сельчанин несколько раз пытался уговорить супругу вернуться, а потом решил прибегнуть к другим методам.

По версии милиции он заложил под машину жены самодельную бомбу, чтобы испугать ее и заставить отказаться от идеи развода. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело за покушение на убийство, сообщает пресс-служба МВД.

Следственные органы назначили экспертизу изъятого самодельного взрывного устройства.