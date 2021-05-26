Где позагорать: в Витебске осталось 8 пляжей, а в области их количество сократилось до 77

Сяржук Серабро • 26/5/21 15:23 • Турызм

Стало известно, где на Витебщине официально разрешено отдыхать у водоемов — число пляжей в регионе сократилось до 77.



Как и в прежнем году в самом Витебске оборудованными считаются 8 пляжей, это:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии (парк в Мазурино), река Двина;

Район водозабора № 1, река Двина;

Парк 1000-летия, искусственный водоем;

Районе моста имени Блохина, река Двина;

Парк Победителей, река Двина;

Парк Фрунзе, река Витьба;

Река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова);

Сокольники (в районе котельной «Южная»), искусственный водоем.

Также есть одно традиционное место вблизи города — озеро Сосно у деревни Должа в Витебском районе.

Кроме этого района всего по одному пляжу оборудовали власти в Бешенковичском и Шарковщинском районах. По два официальных места отдыха в Браславском, Городокском, Дубровенском, Россонском, Сенненском, Толочинском и Чешникском районах.

Больше всего мест отдыха у воды предлагает Верхнедвинский район — там их сразу 10, на один пляж отстал Глубокский район. Эти районе не снизили показатели по сравнению с прошлым годом.

В целом же по области отмечается снижение количества оборудованных мест отдыха у воды: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, в 2020 — 85, а в нынешнем осталось всего 77.