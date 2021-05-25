В субботу в Витебске не будут продавать пиво — в школах «Последний звонок»

ННВ • 25/5/21 15:02 • Здароўе

29 мая в Витебске с 8:00 будет ограничена продажа пива и слабоалькогольных напитков.



Запрет вводится согласно решению Витебского областного исполнительного комитета от 21 декабря 2009 г. № 901 «Об упорядочении реализации пива и слабоалкогольных напитков» и будет действовать до 8:00 следующего дня. Кроме пива, под ограничение на продажу в объектах розничной торговли попадают слабоалкогольные напитки с содержанием спирта до 7%, сообщает сайт горисполкома.

Напомним также, что 16 апреля горисполком принял решение ограничить в Витебске продажу спиртного в день проведения выпускных вечеров. Таким образом 10 июня в городе с 15:00 нельзя будет купить водку, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.