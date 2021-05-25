В Полоцке пенсионер купил местной поликлинике современный электрокардиограф. Сколько он стоит?
Пенсионер на собственные сбережения купил дорогой современный электрокардиограф для Полоцкой центральной городской поликлиники.
Это оборудование для кабинета функциональной диагностики поликлиники приобрел ветеран труда Федор Спирченок. Речь идет о портативном компьютеризированном шестиканальном электрокардиографе «Смарт-6», белорусского производства. Найти на него цену не удалось, но аналогичный аппарат украинского производства продается примерно за 2300 рублей.
— Вся наша жизнь связана с медициной — от рождения до ухода в мир иной. В условиях пандемии коронавирусной инфекции нагрузка на сферу здравоохранения колоссальная. Я воспитывался в советское время, родители учили, что нужно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Посоветовался с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Николаевичем Стомой, узнал, что из оборудования наиболее необходимо и оплатил приобретение аппарата, — так объяснил свой поступок полочанин газете «Полоцкий вестник».
При этом издание отмечает, что у самого пенсионера не самая простая жизненная ситуация, но свои сбережения ветеран труда решил потратить именно так.
— Новый современный портативный компьютеризированный электрокардиограф, который приобретен благодаря помощи Фёдора Петровича, является большим подспорьем для медицинского персонала и, в первую очередь, для повышения доступности и качества медицинской помощи населению. Этот поступок трудно переоценить, — говорит заместитель главного врача Олег Борисов.
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