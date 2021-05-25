Политика Павла Северинца приговорили к 7 годам колонии, а блогера Дмитрия Козлова — к 5. Оба уроженцы Витебщины

ННВ • 25/5/21 13:05 • Палітыка

25 мая в Могилеве закончился суд на семью гражданскими активистами среди которых наши земляки Павел Северинец и Дмитрий Козлов. В чем их обвиняли и каков приговор?



Суд в начался 12 мая и проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались упомянутые сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинца, блогер Дмитрий Козлов из Барани, ведший на YouTube канал «Шэры Кот», активистка Ирина Счастная, активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский и Андрей Войнич.

Все семеро уже признаны правозащитниками политзаключенными. Их обвинили в подготовке к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК), а Афнагеля и Войнича, кроме того, еще и в обучении и подготовке к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК).

В результате Могилевский областной суд, на заседаниях которого по этому делу председательствовала судья Ирина Ланчева, приговорил Павла Северинца, Евгения Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова и Максима Винярского — к 5 годам колонии, а Ирину Счастную — к 4 годам колонии, сообщает правозащитный сайт «Вясна».

Все они были признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а Афнагель еще и в финансировании деятельности по подготовке к участию в массовых беспорядках, Войнич — в другом материальном обеспечении такой деятельности, об этом сообщила Генпрокуратура.

Таким образом, четыре человека получили почти максимальный срок, предусматриваемый санкциями второй части статьи 293 УК.

Примечательно, что и Павел Северинец и Дмитрий Козлов были задержаны задолго до начала массовых протестов в Беларуси.

44-летнего Северинца задержали 7 июня в Минске, вскоре после его выступления на пикетах по сбору подписей в Витебске. Сразу его приговорили к административному аресту на 15 суток за якобы несанкционированный пикет, потом было еще несколько таких приговоров в результате под административным политик пробыл 75 суток. 20 августа Павлу Северинцу предъявили обвинение уже по уголовным статьям. Таким образом скоро будет год, как он находится в заключении.

31-летний Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и осужден на 20 суток административного ареста. По истечении этого срока, когда активиста должны были освободить, в его отношении также возбудили уголовное дело.