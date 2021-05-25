МИД Латвии официально заявил о прекращении работы посольства в Минске, консульство в Витебске продолжит функционировать

Сяржук Серабро • 25/5/21 23:15 • Палітыка

Посольство Латвии в Минске на неопределённое время прекращает выполнение консульских функций в связи с выдворением латвийских дипломатов из посольства, но консульство в Витебске продолжит работу. Правда визу здесь смогут получить не все.



— В консульстве в Витебске визы для въезда в Латвию могут получить только лица, постоянным местом жительством которых является Витебская область, — объясняют в МИД Латвийской Республики.

Помимо этого консульство будет принимать запросы на получение виз от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым в Беларуси угрожают репрессии по политическим причинам.

Подданные Латвии, которые попали в чрезвычайную ситуацию в Беларуси и которым требуется консульская помощь, могут обращаться не только в консульство в Витебске, но и в любое посольство страны-участницы Европейского Союза в Минске.