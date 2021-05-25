Консульство Латвии в Витебске продолжает работать, несмотря на высылку дипломатов из латвийского посольства

Сяржук Серабро • 25/5/21 14:04 • Палітыка

24 мая белорусские власти решили выдворить из страны дипломатов посольства Латвии в Минске, в ответ Рига выдворяет белорусских дипломатов. Но латвийское консульство в Витебске пока работает.



— В данный момент консульство в Витебске продолжает свою работу, — сообщили «ННВ» в дипломатической миссии.

Напомним, что официальный Минск назвал вандализмом замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый на флагштоках стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Смену флагов провел мэр Риги Мартиньш Стакис, как реакцию события в Беларуси и принуждение к посадке в Минске самолета, летевшего через белорусское воздушное пространство.

В ответ на требование председателя IIHF Рене Фазеля вернуть status quo, либо снять флаг IIHF, мэр Риги ответил, что каждый должен выбрать сторону добра или зла, и флаги IIHF будут сняты, а флаг свободной Беларуси останется.

Также, реагируя на действия белорусских властей, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении белорусских дипломатов до момента нормализации отношений, сообщает сайт ведомства.