Консульство Латвии в Витебске продолжает работать, несмотря на высылку дипломатов из латвийского посольства

• 25/5/21 14:04 • Палітыка

24 мая белорусские власти решили выдворить из страны дипломатов посольства Латвии в Минске, в ответ Рига выдворяет белорусских дипломатов. Но латвийское консульство в Витебске пока работает.
Консульство Латвии в Витебске

— В данный момент консульство в Витебске продолжает свою работу, — сообщили «ННВ» в дипломатической миссии.

Мэр Риги поднимает национальный белорусский бело-красно-белый флаг. Фото twitter.com/MStakis/

Напомним, что официальный Минск назвал вандализмом замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый на флагштоках стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Смену флагов провел мэр Риги Мартиньш Стакис, как реакцию события в Беларуси и принуждение к посадке в Минске самолета, летевшего через белорусское воздушное пространство.

В ответ на требование председателя IIHF Рене Фазеля вернуть status quo, либо снять флаг IIHF, мэр Риги ответил, что каждый должен выбрать сторону добра или зла, и флаги IIHF будут сняты, а флаг свободной Беларуси останется.

Мэр Риги поднимает национальный белорусский бело-красно-белый флаг. Фото twitter.com/MStakis/

Также, реагируя на действия белорусских властей, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении белорусских дипломатов до момента нормализации отношений, сообщает сайт ведомства.

Мэр Риги поднимает национальный белорусский бело-красно-белый флаг. Фото twitter.com/MStakis/

  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 