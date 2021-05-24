Тело пропавшего две недели назад жителя Шарковщинского района нашли в Дисне

ННВ • 24/5/21 11:31 • Здарэнні

Тело молодого мужчины, 10 мая уехавшего на работу из одной деревни Шарковщинского района в другую и исчезнувшего, нашли в реке. Выясняется, что с ним могло произойти.



Пропал 32-летний житель деревни Королево, когда уехал на работу в соседнее село Столица. Когда мужчина не вернулся домой, начались поиски, которые безуспешно велись почти десять дней.

19 мая тело пропавшего сельчанина обнаружили представители спасательной станции Глубокое во время патрулирования реки Дисна в районе села Черемхова, это примерно в семи с половиной километрах ниже по течению от села Столица. Водолазы вытащили тело погибшего мужчины из воды.

Сейчас выясняются обстоятельства смерти сельчанина. По предварительной версии мужчина утонул, сообщает газета «Кліч Радзімы» со ссылкой на председателя районного общества спасения на воде Владимира Котовича.