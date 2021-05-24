Прокуратура заставила четыре фирмы из Витебска заплатить за использование историко-культурных ценностей
Три магазина и зал игровых автоматов, расположенные исторической застройке Витебска, не платили ежегодные отчисления в фонд президентский о поддержке культуры и искусства.
Нарушения касались использования зданий, входящих в комплекс «Архитектурный ансамбль ул. Кирова с вокзалом и привокзальной площадью», а также здания конца XIX – начала ХХ века на улице Красного партизана. Это историко-культурные ценности 3-й категории.
Как выявила прокуратура, ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» не произведена уплата отчислений в связи с использованием фирменного объекта торговли – магазина, расположенного в доме № 13 на улице Кирова; государственным предприятием «Витебский Зеленстрой» — цветочного магазина по улице Кирова, 6; ЧПТУП «АктуальМебель» — магазин мебели по улице Кирова, 2/9; а ООО «Фишт» — зала игровых автоматов по улице Красного партизана, 2/1.
В результате после вмешательства прокуроров эти субъекты хозяйствования уплатили в фонд по поддержке культуры и искусства перечислено 1 181 рублей, сообщает городская прокуратура.
Напомним, что в 2018 году прокуратуре также пришлось вмешиваться из-за того, что Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» не платил отчисления за свой магазин в этот фонд.
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1 каментар
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24/май/2021 у 14:22
Такой титанический труд, а на выходе всего 1181р. ! И этот удой в т.ч. и с целого Придвинья с Зеленхозом. Гораздо продуктивнее для пополнения бюджета побродить по улицам, присмотреть какой-нибудь герб Погоня, в окне у какой-нибудь многодетной (пять детей, например) матери и выписать 200 базовых. Т.е. 5800 рубликов. Вот это рентабельность! Вот это культура с искусством!
А тут Придвинье, Зеленхоз и пр. на целых 1181!!! Да и на душе у прокурорских, понятно, явно не уютно. Свои ведь... 😐