Прокуратура заставила четыре фирмы из Витебска заплатить за использование историко-культурных ценностей

Сяржук Серабро • 24/5/21 10:58 • Культура

Три магазина и зал игровых автоматов, расположенные исторической застройке Витебска, не платили ежегодные отчисления в фонд президентский о поддержке культуры и искусства.



Нарушения касались использования зданий, входящих в комплекс «Архитектурный ансамбль ул. Кирова с вокзалом и привокзальной площадью», а также здания конца XIX – начала ХХ века на улице Красного партизана. Это историко-культурные ценности 3-й категории.

Как выявила прокуратура, ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» не произведена уплата отчислений в связи с использованием фирменного объекта торговли – магазина, расположенного в доме № 13 на улице Кирова; государственным предприятием «Витебский Зеленстрой» — цветочного магазина по улице Кирова, 6; ЧПТУП «АктуальМебель» — магазин мебели по улице Кирова, 2/9; а ООО «Фишт» — зала игровых автоматов по улице Красного партизана, 2/1.

В результате после вмешательства прокуроров эти субъекты хозяйствования уплатили в фонд по поддержке культуры и искусства перечислено 1 181 рублей, сообщает городская прокуратура.

Напомним, что в 2018 году прокуратуре также пришлось вмешиваться из-за того, что Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» не платил отчисления за свой магазин в этот фонд.