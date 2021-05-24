Банду рэкетиров задержали в Орше, недавно этот райцентр объявили культурной столицей Беларуси

Іван Дзедушкін • 24/5/21 21:29 • Крымінал

Четырех жителей Орши задержали за выбивание «долга» с земляка, которому они сначала пообещали «крышу». Они поставили его «на счетчик» и грозили «отжать» машину.



Четверо жителей райцентра в возрасте от 46 до 48 лет угрожали 35-летнему оршанцу насилием, пугали расправой над ним и родными, а также хотели отобрать автомобиль. Чем он провинился?

Один из шантажистов был знакомым жертвы. С начала мая он стал требовать деньги за якобы оказанную услугу в выбивании долга, а затем — за помощь в поиске людей для благоустройства кладбищ.

Правда, по информации милиции, в обоих случаях вопросы оказались нерешенным, но у «заказчика» стали беспричинно требовать 1400 долларов за их решение.

Некоторое время оршанец, которого хотели «развести», скрывался от своих «добродетелей», но потом не выдержал и написал заявление в милицию.

В результате вымогатели были задержаны во время передачи мнимого долга, которая осуществлялась под контролем оперативников. В отношении криминального квартета возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц, сообщает пресс-служба МВД.