Посевная на Витебщине застопорилась из-за плохой погоды

Сяржук Серабро • 23/5/21 10:31 • Эканоміка

На 23 мая в Витебской области успели завершить сев яровых культур на 81,5% от запланированных площадей. Это худший показатель в Беларуси.



Северный регион Беларуси традиционно отстает от остальных частей страны. Так, в Гомельской области засеяли уже 90,2% от запланированного, в Могилевской — 90,9%, в Минской — 96.4%, в Гродненской — 99%, а в Брестской — 99.8%.

Хуже всего в колхозах Витебщины обстоят дела с севом кукурузы: на зерно этой культурой успели засеять 51 200 гектаров, что составляет 51,2% от плана, а на силос — 45 100 гектаров или 47,9%.

Сев яровых в Витебской области затормозили дожди, обрушившиеся на регион в последние дни. Так 20 числа яровые высеяли уже на 275 100 гектарах, а к 23 мая засеянная площадь увеличилась только до 279 500 гектаров.

Однако если задержку сева можно списать на погодные условия, то катастрофическое положение с минеральными удобрениями этим не объяснишь. В начале апреля в сельхозорганизациях региона было накоплено 21,8% от необходимого объема этих туков, КГК сообщал, что некоторые колхозы сеют яровые вовсе не внося минеральные удобрения. Но и к сегодняшнему дню в области смогли накопить только 30,11% от необходимого количества минеральных удобрений.