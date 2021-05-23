Грозы и сильный ветер ожидаются в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

Зоя Машэка • 23/5/21 9:46 • Здарэнні

В первой половине дня 23 мая в Витебской области ожидаются грозы и порывы ветра скоростью до 15-18 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



Ухудшение погоды прогнозируется с 9:00 до 14:00. Однако сильный порывистый юго-западный или западный ветер сохранится до конца дня.

За последнюю неделю к утру воскресенья в Витебске выпало 36,3 миллиметра осадков, это больше половины месячной нормы. Всего за 23 дня мая в областном центре выпал 81 миллиметр осадков, что составляет 128,5% от месячной нормы.