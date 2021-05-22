В Витебске прошёл крестный ход в память о святых Евфросинье Полоцкой и Александре Невском

Ігар Мацьвееў • 22/5/21 15:45 • Падзеі

В Витебске 22 мая прошёл крестный ход, посвященный 800-летию святого князя Александра Невского и 920-летию преподобной Евфросинни Полоцкой, а также перенесению её мощей в 1910 году.

Крестный ход начался от храма в честь иконы ”Целительница” возле областной больницы.

По дороги следования верующие пели пасхальный тропарь: Христоос воскреесе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

К крестоходцам по пути присоединялись небольшие групы верующих.

На площади Свободы, где когда-то находился Николаевский собор, верующие помолились Николаю Чудотворцу (22 мая - день его памяти). Затем крестный ход двинулся к памятнику князю Александру Невскому. Там также состоялся молебен.

Крестный ход завершился молебном у Благовещенского храма.

22 апреля 1910 года из Киево-Печерской лавры мощи Евфросинии Полоцкой перенесли на пароход, на котором они следовали по Днепру до Орши. Затем их доставили в Витебск, а оттуда в Полоцк - в Спасо-Евфросиниевский монастырь.