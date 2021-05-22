Об обнаружении мертвым начальника Полоцкого ИВС пишут СМИ

ННВ • 22/5/21 11:41 • Палітыка

Вчера, 21 мая, без признаков жизни был найден начальник изолятора временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу Полоцкого РОВД.



По предварительной информации газеты «Наша ніва», сотрудник органов внутренних дел мог совершить суицид. Его смерть изданию подтвердили в дежурной службе Полоцкого районного отдела внутренних дел.

«НН» пишет, что мужчина получил новую должность недавно, до этого служил во внутренних войсках МВД. Сам он полочанин, у милиционера осталось двое сыновей.

Супруга силовика, судя по всему, тоже служит в структурах МВД в Полоцке.

Напомним, что в апреле в Орше в служебном кабинете застрелился подполковник милиции, работавший в местном ОНиПТЛ.