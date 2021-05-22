Об обнаружении мертвым начальника Полоцкого ИВС пишут СМИ

• 22/5/21 11:41 • Палітыка

Вчера, 21 мая, без признаков жизни был найден начальник изолятора временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу Полоцкого РОВД.
Милиционер сидит на стуле. Иллюстративное фото photo.bymedia.net

По предварительной информации газеты «Наша ніва», сотрудник органов внутренних дел мог совершить суицид. Его смерть изданию подтвердили в дежурной службе Полоцкого районного отдела внутренних дел.

«НН» пишет, что мужчина получил новую должность недавно, до этого служил во внутренних войсках МВД. Сам он полочанин, у милиционера осталось двое сыновей.

Супруга силовика, судя по всему, тоже служит в структурах МВД в Полоцке.

Напомним, что в апреле в Орше в служебном кабинете застрелился подполковник милиции, работавший в местном ОНиПТЛ.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    22/май/2021 у 12:15

    Эти смерти на совести устроивших эту бучу в стране...

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