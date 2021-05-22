Ночную погоню за мотоциклистом устроила ГАИ в Лиозно, оштрафовали даже его пассажира

Іван Дзедушкін • 22/5/21 20:59 • Здарэнні

Пять статей КоАП нарушил мотоциклист, которого с погоней ловили в Лиозно. Причем одну из статей — сразу по трем пунктам. Байкер оказался в ИВС, а на его пассажира инспекторы тоже составили протокол.



Подозрительный мотоцикл встретился патрульному автомобилю неподалеку автозаправочной станции «Белнефтехим» в райцентре. Сотрудники ГАИ включили на своем авто «люстру», но мотоциклист проигнорировал сигнал об остановке маячками красного и синего цвета и стал удирать.

Судя по видео с регистратора, уходил он от погони по проселочным дорогам, а длилось преследование не менее восьми минут. Когда мотоциклиста принудили остановиться, он попытался убежать. В результате его все же поймали и заковали в наручники.

В отношении управлявший мотоциклом мужчины составили протоколы о следующих нарушениях, предусмотренных КоАП: частью 1 статьи 18.15 — управление в состоянии опьянения (в выдыхаемом воздухе было 0,68 промилле алкоголя); частью 1 статьи 18.14 — управление без права; частями 3, 4 и 6 статьи 18.11— езда на мотоцикле без шлема, без техосмотра и без номерного знака; частью 2 статьи 18.17 — невыполнение требования об остановке; статьёй 24.3 — невыполнение законного требования должностного лица. Пойманного мотоциклиста водворили в ИВС, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Пассажир же привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 18.20 КоАП — нарушение правил дорожного движения иными участниками дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.