Минкульт назвал Оршу культурной столицей Беларуси. Вы согласны?

ННВ • 22/5/21 12:07 • Культура

В 2022 году культурной столицей Беларуси будет считаться город Орша, такое решение приняло Министерство культуры.



Неофициально культурной столицей нашей страны долго называли Витебск. Однако в 2010 Минкульт принял решение официально утвердить переходящее звание «Культурная столица года» и Витебск лишился этого статуса. Первой официальной культурной столицей стал Полоцк.

С тех пор это звание передавали различным городам за пределами Витебщины, и лишь в 2018 году статус культурной столицы получил Новополоцк. Теперь решено присвоить его Орше.

Целями акции является презентация культурной самобытности городов и регионов Республики Беларусь, создание через сферу культуры условий для их социально-экономического развития, говорится на сайте министерства.

Первое летописное упоминание Орши относится к 1067 году — в «Повести временных лет» Нестор-летописец упоминает этот город в связи с переправой через Днепр полоцкого князя Всеслава Чародея для переговоров с киевскими князьями и вероломным его захватом.

Сейчас Орша является купным железнодорожным узлом. В городе живет 108 100 человек и находится две исправительные колонии.