Жителя Витебска обвиняют в оскорблении Лукашенко за комментарий в соцсетях

ННВ • 21/5/21 11:09 • Палітыка

Два года лишения свободы грозит 39-летнему витеблянину за комментарий в соцсетях — якобы он оскорбил Александра Лукашенко.



Розыском оставившего комментарий жителя областного центра занимались оперативники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД. Они выяснили, что мужчина оставил оскорбительный комментарий, используя свою учетную запись в одной из социальных сетей.

Жителя Витебска задержали, а следователи возбудили в его отношении уголовное дело за оскорбления Лукашенко. Эта статья Уголовного кодекса предусмотривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.