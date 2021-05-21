Запрет на рыбалку возле Витебской ГЭС продлили сразу на 5 лет

Сяржук Серабро • 21/5/21 10:58 • Экалогія

Рыбачить на Двине в районе Витебской гидроэлектростанции запрещено до 2026 года.



Рыбалка на реке запрещена на расстоянии 800 метров от плотины ГЭС вниз по течению до места впадения в Двину реки Лужеснянка. Это ограничение будет действовать с 9 июня 2021 года по 9 апреля 2026 года.

Запрет на рыбалку окрестностях плотины Витебской ГЭС впервые был введен в 2015 году. С тех пор он неоднократно продлялся на два года, а на этот раз срок ограничения продлили сразу на пять лет.