На «Славянский базар в Витебске» приглашают волонтеров

ННВ • 21/5/21 20:44 • Культура

Набор волонтеров на юбилейный 30-й «Славянский базар в Витебске» объявила дирекция фестиваля.



Для помощи в организации музыкального форума требуются активные, стрессоустойчивые, исполнительные, пунктуальные, доброжелательные и полные энергии люди. Набирать их будут до 14 июня.

Для того, чтобы предложить свою кандидатуру необходимо заполнить специальную анкету, а затем ждать приглашения влиться в команду «Славянского базара-2021». Не следует забывать рассказать о себе, упомянуть о своих умениях, талантах и опыте работы волонтёром. Знание иностранного языка — исключительно приветствуется.

Организаторы фестиваля уверены, что работа на «Славянском базаре в Витебске» дает возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами.

Волонтерам обещают массу положительных эмоций, уникальный опыт и работу в сплочённой команде.