На «Славянский базар в Витебске» приглашают волонтеров
Набор волонтеров на юбилейный 30-й «Славянский базар в Витебске» объявила дирекция фестиваля.
Для помощи в организации музыкального форума требуются активные, стрессоустойчивые, исполнительные, пунктуальные, доброжелательные и полные энергии люди. Набирать их будут до 14 июня.
Для того, чтобы предложить свою кандидатуру необходимо заполнить специальную анкету, а затем ждать приглашения влиться в команду «Славянского базара-2021». Не следует забывать рассказать о себе, упомянуть о своих умениях, талантах и опыте работы волонтёром. Знание иностранного языка — исключительно приветствуется.
Организаторы фестиваля уверены, что работа на «Славянском базаре в Витебске» дает возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами.
Волонтерам обещают массу положительных эмоций, уникальный опыт и работу в сплочённой команде.
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