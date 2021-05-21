Лжемилиционер отнял у слепой пенсионерки из Лиозно деньги

Іван Дзедушкін • 21/5/21 20:31 • Крымінал

Студент колледжа под видом милиционера ограбил 80-летнюю слепую пенсионерку в Лиозно.



О преступлении 18 мая в милицию заявил сын потерпевшей. По словам престарелой женщины, через незапертую дверь к ней в жилище зашел незнакомец. Мужчина представился сотрудником милиции и попытался убедить пенсионерку, что к ней в помещение проник преступник.

Старушка не могла рассмотреть визитера, но так как услышала, что собеседник пьян, то не поверила его словам. После этого молодой человек стал просить у пенсионерки денег. Получив несколько рублей, он выхватил из кармана халата женщины кошелек с остальными деньгами и убежал.

По подозрению в совершении этого грабежа задержали 18-летнего студента колледжа из Орши, который накануне приехал в другой райцентр к друзьям. С отнятыми у старушки деньгами он продолжил застолье со знакомыми, а затем уехал в Минск, но в столице его задержали.

В отношении молодого человека за ограбление старушки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.