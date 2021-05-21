Для госорганов и организаций системы образования Витебщины закупают услуги электронной почты, предложения нужно присылать на ящик на TUT.BY

Сяржук Серабро • 21/5/21 12:15 • Палітыка

Закупку услуг защищенной электронной почты для государственных органов и организаций проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования.



Согласно документации закупки требуются услуги электронной почты с обязательным обеспечением безопасности сетевого трафика и следующих параметров:

не менее 20 почтовых ящиков;

объем одного ящика на дисковом пространстве не менее 2 Гбайт (с возможностью увеличения и перераспределения объема);

с возможностью работы в почтовом клиенте;

общий объем дискового пространства 50 Гбайт:

неограниченный внешний и внутриреспубликанский трафик;

возможность создания ящиков второго и третьего уровня.

Эта услуга закупается из одного источника на второе полугодие текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 рублей. Предложения нужно присылать на электронный адрес [email protected]

Напомним, что с 18 мая белорусские власти заблокировали портал TUT.BY, а на следующий день, похоже, и вовсе остановили работу его серверов.

Электронная почта в домене TUT.BY пока доступна благодаря тому, что размещена серверах Яндекса. Однако уже сейчас часть функций ограничена — например, пользователи не смогут сменить свой пароль. При прекращении делегирования домена или изменении его настроек, почта и вовсе может прекратить поступать. При этом ряд чиновников имели почтовые ящики на этом портале.