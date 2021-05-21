Для госорганов и организаций системы образования Витебщины закупают услуги электронной почты, предложения нужно присылать на ящик на TUT.BY

• 21/5/21 12:15 • Палітыка

Закупку услуг защищенной электронной почты для государственных органов и организаций проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования.
Электронная почта. Фото pixabay.com

Согласно документации закупки требуются услуги электронной почты с обязательным обеспечением безопасности сетевого трафика и следующих параметров:

  • не менее 20 почтовых ящиков;
  • объем одного ящика на дисковом пространстве не менее 2 Гбайт (с возможностью увеличения и перераспределения объема);
  • с возможностью работы в почтовом клиенте;
  • общий объем дискового пространства 50 Гбайт:
  • неограниченный внешний и внутриреспубликанский трафик;
  • возможность создания ящиков второго и третьего уровня.

Эта услуга закупается из одного источника на второе полугодие текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 рублей. Предложения нужно присылать на электронный адрес [email protected]

Напомним, что с 18 мая белорусские власти заблокировали портал TUT.BY, а на следующий день, похоже, и вовсе остановили работу его серверов.

Электронная почта в домене TUT.BY пока доступна благодаря тому, что размещена серверах Яндекса. Однако уже сейчас часть функций ограничена — например, пользователи не смогут сменить свой пароль. При прекращении делегирования домена или изменении его настроек, почта и вовсе может прекратить поступать. При этом ряд чиновников имели почтовые ящики на этом портале.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 