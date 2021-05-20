Первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина выступила в Поставах. Посмотрите, как это было

ННВ • 20/5/21 13:13 • Падзеі

18 мая в дворце культуры в Поставах выступила солистка первого состава группы «Мираж» Светлана Разина.



Видео с концерта в райцентре опубликовала местная газета «Пастаўскі край». Судя по кадрам, 58-летняя поп-дива не смогла собрать даже половину зала в районного ДК.

Билеты на концерт стоили от 20 до 30 рублей, для небольшого белорусского городка деньги немалые. Впрочем, из-за малой наполненности зала, тратить лишние 10 рублей не стоило — ведь мест в передних рядах хватило всем.