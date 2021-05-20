Оранжевый уровень опасности объявлен в Витебской области из-за сильного дождя

• 20/5/21 11:08 • Экалогія

В связи с ожидающимися в Витебской области сильными дождями на 20 мая объявлен оранжевый уровень опасности. В Витебске уже выпала треть месячной нормы осадков.
В Витебске второй раз за август прошел дождь. Фото Сергея Серебро

По прогнозам синоптиков на Витебщине сильные дожди будут идти в течение всех суток, в остальных регионах Беларуси непогода накроет северо-восточные районы.

За минувшие 24 часа в Витебске выпало сразу более 21 миллиметра осадков, что является для областного центра декадной нормой осадков для мая.

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