Оранжевый уровень опасности объявлен в Витебской области из-за сильного дождя
В связи с ожидающимися в Витебской области сильными дождями на 20 мая объявлен оранжевый уровень опасности. В Витебске уже выпала треть месячной нормы осадков.
По прогнозам синоптиков на Витебщине сильные дожди будут идти в течение всех суток, в остальных регионах Беларуси непогода накроет северо-восточные районы.
За минувшие 24 часа в Витебске выпало сразу более 21 миллиметра осадков, что является для областного центра декадной нормой осадков для мая.
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