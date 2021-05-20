Лодка с людьми опрокинулась на Двине в Верхнедвинске. Видео спасения

Зоя Машэка • 20/5/21 11:32 • Здарэнні

Вечером 19 мая лодка с тремя людьми опрокинулась на Двине в черте Верхнедвинска в районе улицы Карвата — подгулявшая компания поссорилась и не удержала равновесие.



К приезду спасателей на поверхности реки уже никого не было. Очевидцы происшествия рассказали, что один из попавших в воду людей выбрался на берег, а двоих унесло течением, перевернувшаяся же лодка утонула.

Экипаж МЧС на автомобиле спустился ниже по течению к мосту через Двину. Вскоре они увидели плывущих по течению людей. Спасатели спустили на воду надувную моторную лодку и направились к тонущим.

Мужчине и женщине сначала бросили спасательный круг, а затем вытащили их из воды. На берегу у спасателей сложилось мнение, что попавшие в воду люди сильно пьяны. Их передали медикам и госпитализировали в больницу из-за общего переохлаждения, сообщается пресс-службой МЧС.

Как позже выяснится, во время переправы через Двину в лодке едва не утонули 46-летний житель Верхнедвинска и 59-летняя пенсионерка из Морского района. О третьем участнике компании, который спасся самостоятельно, подробностей не сообщают.