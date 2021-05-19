За полмиллиона долларов Витебске можно купить старинный двухэтажный дом

Сяржук Серабро • 19/5/21 13:05 • Культура

В Витебске продают 6-комнатную 2-этажную квартиру, занимающую целый дом, которому, вероятно, 200 лет. Цена недвижимости — 500 000 долларов США.



О самой дорогой квартире, которая продается в областном центре, «ННВ» рассказали представители онлайн-площадки по продаже недвижимости Domovita.by.

Согласно описанию на сайте, для этого здания произведена экспертиза и проработан проект под реконструкцию. Все коммуникации центральные, отдельный вход с возможностью оборудования входа или входов со стороны проезжей части.

Отметим, что этот дом является историко-культурной ценностью 3-й категории — он, вместе с домами 2, 5, 9 и 17, входит в комплекс исторической застройки XIX-XX столетия.

Как рассказал «ННВ» архитектор Глеб Орлов, здание раньше имело дверной проем, ведущий прямо на улицу — сейчас это самое левое окно фасада на первом этаже.

— На 1896 год проем уже был заложен и здание практически на 99% сохранило архитектуру главного фасада с того времени. Это одно из старейших зданий не только улицы Янки Купалы (бывший Бибкин переулок), но и города в целом. Он обозначено на плане Витебска 1809 года, — говорит Орлов.

Таким образом, как видим, возраст дома может превышать 200 лет. В описании годом постройки указан 1947 — обычное дело для Витебска, когда за точку отсчета берут восстановление здания после войны.

Этот старинный дом уже выставлялся на продажу год назад по примерно такой же цене. Покупателя, как видим, пока не нашлось.